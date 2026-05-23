BVB im Teenie-Rausch: „Ein paar Spieler in der Pipeline“

Bei Borussia Dortmund soll künftig der Fokus wieder mehr auf dem eigenen Nachwuchs liegen. Der Leiter des Nachwuchsbereichs, Thomas Broich, sagt gegenüber ‚transfermarkt.de‘: „Wenn es darum geht, lokale Talente zu entwickeln, haben wir sicher noch Luft nach oben, da brauchen wir uns keinen Sand in die Augen streuen. Wir müssen uns verbessern und wir arbeiten daran. Gott sei Dank haben wir ein paar Spieler in der Pipeline.“

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In der jüngst abgelaufenen Saison konnte der BVB in Luca Reggiani (18) und Samuele Inácio (18) gleich zwei Youngster schon regelmäßig in den Kader einbauen, andere Spieler wie Mathis Albert (17) und Mussa Kaba (17) durften immerhin schon schnuppern. So soll es laut Broich weitergehen: „Ich würde es schön finden, wenn wir zwei Profis pro Jahr selbst produzieren könnten, die von Anfang an Spiele bestreiten und nicht nur fünf Minuten eingewechselt werden.“