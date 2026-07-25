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Bundesliga

Bayern vor Ndiaye-Transfer

von David Hamza
Bara Sapoko Ndiaye für Bayern im Einsatz @Maxppp

Der FC Bayern steht vor der Festverpflichtung des in der Rückrunde ausgeliehenen Bara Sapoko Ndiaye (18). Sportdirektor Christoph Freund verriet am Samstag: „Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns in die Saison startet. Bara wird am kommenden Montag die Leistungstests machen und dann zum Trainingslager an den Tegernsee kommen.“

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Der Mittelfeldspieler kommt von der gambischen Fußball-Akademie Gambinos Stars Africa, mit der die Münchner eine Kooperation pflegen. Sapoko Ndiaye kam für Bayern in vier Pflichtspielen zum Einsatz, Ende Mai debütierte er für Senegals A-Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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