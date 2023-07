Bericht: Durchbruch im Kane-Poker

Der FC Bayern hat möglicherweise einen großen Schritt in Richtung eines Transfers von Harry Kane gemacht. Wie die lokalen Zeitungen ‚Münchner Merkur‘ und ‚tz‘ berichten, spricht man aktuell beim Rekordmeister intern von einem „Durchbruch“ im Poker um den 29-jährigen Stürmer von Tottenham Hotspur.

Es sieht „sehr gut aus“, berichten die Zeitungen unter Berufung auf Quellen aus der Führungsetage der Bayern. Das Fazit von ‚Münchner Merkur‘ und ‚tz‘: Alles könnte jetzt „ganz schnell gehen“. Dem Bericht zufolge drängt Kane darauf, dass sein Transfer nach München vor dem 24. Juli über die Bühne geht. Dann brechen die Bayern zur Vorbereitung auf die neue Saison nach Asien auf.

Auf welche Ablöse sich die Klubs am Ende einig werden, bleibt in dem Bericht offen. Ein Angebot über 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen lehnten die Spurs zuletzt aber ab.

Englische Medien halten dagegen

In englischen Medien wird derweil gegenteilig über die Kane-Verhandlungen berichtet. Laut dem ‚Guardian‘ hat Tottenham seinem Starstürmer jüngst ein „massives“ neues Vertragsangebot vorgelegt. Dieses würde das ohnehin schon teaminterne Spitzengehalt des 29-Jährigen noch einmal deutlich erhöhen. Kane habe jedoch nicht vor, diese Offerte zeitnah anzunehmen.

Darüber hinaus hat sich der englischen Zeitung zufolge die Haltung der Spurs zu einem möglichen Kane-Transfer nicht geändert: Der Stürmer stehe nicht zum Verkauf. Klubchef Daniel Levy befürchte, dass sein Standing innerhalb des Vereins leiden würde, wenn er eine Vereinsikone wie Kane abgibt. Stattdessen sei der 61-Jährige davon überzeugt, dass der Torjäger schlussendlich einsehen werde, dass es das Beste für ihn ist, bei Tottenham zu bleiben. Welche Deutungsart des Kane-Pokers sich letztendlich bewahrheiten wird, wird sich wohl bald zeigen.