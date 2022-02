Martinelli fiel viermal bei United durch

Manchester United hat sich die Gelegenheit entgehen lassen, Gabriel Martinelli als Jugendspieler unter Vertrag zu nehmen – ganze viermal. „Ich hatte vier verschiedene Probetrainings bei United, als ich 13, 14, 15 und 16 Jahre alt war“, erinnert sich der 20-jährige Brasilianer im Gespräch mit ‚The Athletic‘, „es gab allerdings nie einen Moment, in dem sie sagten, dass sie mich verpflichten wollen.“

Seinen Traum vom Profifußball begrub der Angreifer nach den gescheiterten Anläufen bei den Red Devils nicht: „Selbst nach diesen Versuchen habe ich immer an mich geglaubt. Ich habe immer gedacht: Ich kann es schaffen.“ Letztlich schenkte der FC Arsenal Martinelli das Vertrauen und verpflichtete den Linksaußen vom brasilianischen Viertligisten FC Ituano. Ein Schritt, der sich für Martinelli ausgezahlt hat. In bisher 70 Pflichtspielen war der Offensivspieler an 25 Treffern beteiligt.