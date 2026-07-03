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Bundesliga

Bayern: Tag der Brown-Entscheidung

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Nathaniel Brown im DFB-Shirt @Maxppp

Der FC Bayern bringt heute den Deal mit Nathaniel Brown unter Dach und Fach. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Linksverteidiger inzwischen den Medizincheck erfolgreich absolviert. Noch heute setze er seine Unterschrift unter den bis 2031 datierten Vertrag.

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Insgesamt fließen bis zu 55 Millionen Euro aus München an Eintracht Frankfurt. Die SGE hatte vor zweieinhalb Jahren 5,5 Millionen an den 1. FC Nürnberg gezahlt und die Ablöse inzwischen verzehnfacht. In der vergangenen Saison zeigte der 23-Jährige genau wie bei der WM starke Leistungen, jetzt folgt der nächste Schritt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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