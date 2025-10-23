Wolfsburg-Stammkraft einen Monat raus

Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf Rechtsverteidiger Kilian Fischer verzichten. Trainer Paul Simonis erklärte auf einer Pressekonferenz: „Kilian Fischer hat eine Verletzung im Sprunggelenk und könnte einen Monat ausfallen.“ Der 25-Jährige absolvierte alle sieben Spiele der laufenden Saison von Beginn an.

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei Flügelspieler Jesper Lindström (25) und Innenverteidiger Denis Vavro (29), die sich auf einem guten Weg befinden sollen. Das Spiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV kommt für beide jedoch noch zu früh.