Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wolfsburg-Stammkraft einen Monat raus

von Aaron Schlütter
1 min.
Kilian Fischer am Ball für den VfL Wolfsburg @Maxppp
Hamburg Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf Rechtsverteidiger Kilian Fischer verzichten. Trainer Paul Simonis erklärte auf einer Pressekonferenz: „Kilian Fischer hat eine Verletzung im Sprunggelenk und könnte einen Monat ausfallen.“ Der 25-Jährige absolvierte alle sieben Spiele der laufenden Saison von Beginn an.

Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Wolfsburg
🎙️ Simonis: Kilian Fischer hat eine Verletzung im Sprunggelenk und könnte einen Monat ausfallen. Jesper Lindström und Denis Vavro sind beide auf einem guten Weg zurück, aber das kommende Wochenende kommt noch zu früh.

#HSVWOB #VfLWolfsburg
Bei X ansehen

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei Flügelspieler Jesper Lindström (25) und Innenverteidiger Denis Vavro (29), die sich auf einem guten Weg befinden sollen. Das Spiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV kommt für beide jedoch noch zu früh.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Kilian Fischer
Jesper Lindstrøm
Denis Vavro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Kilian Fischer Kilian Fischer
Jesper Lindstrøm Jesper Lindstrøm
Denis Vavro Denis Vavro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert