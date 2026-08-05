Präsident bestätigt Vlahovic-Vorstoß

Angreifer Dusan Vlahovic könnte in der kommenden Saison in der Türkei spielen. Besiktas-Präsident Serdar Adali bestätigte in einer Medienrunde das Interesse an der Verpflichtung des Serben. „Wir arbeiten dran“, so Adali.

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Vlahovics Vertrag bei Juventus Turin lief Ende Juni aus, auch die Bianconeri würden den 26-Jährigen gerne wieder in ihren Reihen begrüßen und haben schon vor Wochen ein Angebot vorgelegt. Inzwischen herrscht in Turin aber nicht mehr die ganz große Not, da Randal Kolo Muani (27) verpflichtet wurde. Besiktas ist nach dem geplatzten Transfer von Mohamed Salah (34) noch auf der Suche nach einem neuen Topstar.