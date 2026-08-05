„Dieser Penner Neymar“ | Infantino hält Geld zurück

Neymar dreht am Rad

Bei Neymar lagen mal wieder die Nerven blank. Eigentlich hatte der brasilianische Superstar allen Grund zum Feiern. Trotzdem ließ er sich im Anschluss an den 1:0-Erfolg des FC Santos im Pokal gegen Zweitligist Clube do Remo dazu hinreißen, gegnerische Fans massiv zu provozieren. ‚RMC‘ aus Frankreich hat den dazugehörigen Clip über Social Media veröffentlicht.

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⚡️ Neymar en craquage complet après la victoire de Santos face à Remo en Coupe du Brésil et tout ça devant… le staff, les joueurs ET le Président du club adverse.



La scène est tout simplement lunaire 😳 pic.twitter.com/lpRdx69mZU — RMC Sport (@RMCsport) August 5, 2026

Antonio Carlos Texeira war not amused. Der Präsident von Remo beleidigte Neymar und tat seinen Unmut über das Verhalten des WM-Teilnehmers kund, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen: „Santos hat das nicht nötig. Dieser Penner Neymar, der von einer Horde Kinder vergöttert wird, hat sich wie ein Clown benommen und uns dann auch noch provoziert.“ Nach seiner Ohrfeige gegen Robinhos Sohn im Mai gerät Neymar also wieder negativ in die Schlagzeilen.

Infantino bekommt sein Fett weg

Nach einem unbeschreiblichen Höhenflug über die Weltmeisterschaft hinweg landet Gianni Infantino inzwischen hart auf dem Boden der Tatsachen. Zuerst ist sein gieriger Plan über den Verkauf von WM-Anteilen gescheitert, dann entziehen ihm nach und nach immer mehr FIFA-Mitglieder die Unterstützung. Doch damit nicht genug. Der jordanische Verband wirft ihm jetzt Erpressung und Veruntreuung vor.

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There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time.

We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous… — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026

Chef der Jordanier, Prinz Ali bin al-Hussein, behauptet, dass ihnen als Zweitplatzierter des FIFA Arab Cups aus dem Dezember 2025 noch Preisgelder zustehen. Der Weltverband sträube sich noch, den Jordaniern zu helfen. Mündlich sei dem Prinzen während der WM mitgeteilt worden, dass es hilfreich wäre, wenn man Infantino die Unterstützung zusage. Die Erpressungsvorwürfe leakte nicht irgendein Medium – sie wurden von bin al-Hussein persönlich über die Plattform ‚X‘ der Öffentlichkeit präsentiert. Ganz schön harter Tobak.