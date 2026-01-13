Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Premier League

Chelsea fragt bei Hadj Moussa nach

von Santi Aouna - Dominik Sandler - Quelle: FT-Exklusiv
Hadj Moussa jubelt gegen Manchester City @Maxppp

Der FC Chelsea blickt bei der Suche nach einer neuen Offensivkraft in die Eredivisie. Nach FT-Informationen haben die Blues bei Anis Hadj Moussa von Feyenoord Rotterdam angefragt. Der 23-jährige Algerier kommt gerade frisch vom Afrika-Cup und spielt in den Niederlanden bislang eine starke Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach 23 Partien hat der Linksfuß sieben Tore und drei Vorlagen vorzuweisen. Erst Ende Juli verlängerte der in Paris geborene Rechtsaußen seinen Vertrag bei Feyenoord bis 2030. Neben Chelsea sind auch zahlreiche weitere Klubs an Hadj Moussa interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Eredivisie
Feyenoord
Chelsea
Anis Hadj Moussa

Weitere Infos

Premier League Premier League
Eredivisie Eredivisie
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
Chelsea Logo FC Chelsea
Anis Hadj Moussa Anis Hadj Moussa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert