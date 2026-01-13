Chelsea fragt bei Hadj Moussa nach

Der FC Chelsea blickt bei der Suche nach einer neuen Offensivkraft in die Eredivisie. Nach FT-Informationen haben die Blues bei Anis Hadj Moussa von Feyenoord Rotterdam angefragt. Der 23-jährige Algerier kommt gerade frisch vom Afrika-Cup und spielt in den Niederlanden bislang eine starke Saison.

Nach 23 Partien hat der Linksfuß sieben Tore und drei Vorlagen vorzuweisen. Erst Ende Juli verlängerte der in Paris geborene Rechtsaußen seinen Vertrag bei Feyenoord bis 2030. Neben Chelsea sind auch zahlreiche weitere Klubs an Hadj Moussa interessiert.