Eine Problem-Position: Die irre WM-Elf von Frankreich

Die französische Nationalmannschaft wird angeführt von Kapitän und Superstar Kylian Mbappé. Der 26-jährige Stürmer wird bei der Weltmeisterschaft im Fokus stehen. Mit seiner Leistung wird zwangsläufig auch das Abschneiden der Équipe Tricolore einhergehen. Dennoch standen in den Vorbereitungsspielen andere Profis im Rampenlicht. Rayan Cherki, Désiré Doué und Michael Olise zeigten sich besonders formstark.

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Im März testete Frankreich gegen Brasilien (2:1) und Kolumbien (3:1), gewann die Spiele gegen zwei starke Teams aus Südamerika. Anfang Juni folgten Partien gegen die Elfenbeinküste (1:2) und Nordirland (3:1) – mit völlig unterschiedlichen Resultaten. Vor allem die Niederlage gegen die Elefanten sorgten dafür, dass die Euphorie etwas gedämpft wurde.

Nichtsdestotrotz ist die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps ein klarer Mitfavorit auf den Titel. Der Kader ist nicht nur in der Spitze herausragend besetzt, auch in der Breite bietet kaum eine Nation derart viel internationale Klasse an.

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Einzig und allein im zentralen Mittelfeld drückt der Schuh. Die gesetzten Kräfte Adrien Rabiot (31/AC Mailand) und Aurélien Tchouaméni (26/Real Madrid) gehören auf ihrer Position nicht zur absoluten Elite. Auch dahinter stehen mit N’Golo Kanté (35/Fenerbahce), Warren Zaïre-Emery (20/Paris St. Germain) und Manu Koné (25/AS Rom) nur Spieler zur Verfügung, die über ihren Zenit hinaus sind oder denen noch etwas fehlt, um in die Spitzenklasse vorzudringen.

Der WM-Kader von Frankreich

So könnte Frankreich spielen