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2. Bundesliga

Nächster Hertha-Abgang

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Gustav Christensen beim Aufwärmen @Maxppp

Zweitligist Hertha BSC arbeitet weiter daran, Platz für Neuzugänge zu schaffen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Gustav Christensen den Hauptstadtklub gen Norwegen verlässt. Der 21-jährige Däne befinde sich bereits auf dem Weg zu seinem neuen Klub Kristiansund BK.

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Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des Linksaußen aus, folglich wird immerhin eine kleine Ablöse fällig. Für die Alte Dame absolvierte Christensen insgesamt nur 18 Pflichtspiele, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis beim FC Ingolstadt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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