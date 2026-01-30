Menü Suche
EL-Auslosung: Hammerlos für Stuttgart

von Martin Schmitz
1 min.
Die Europa League-Trophäe @Maxppp

Der VfB Stuttgart bekommt es in den Play-offs der Europa League mit Celtic Glasgow zu tun. Neben den Schwaben ist auch der SC Freiburg noch im Wettbewerb vertreten. Als Tabellensiebter der Ligaphase haben sich die Breisgauer jedoch direkt für das Achtelfinale qualifiziert und gehen somit den Play-offs aus dem Weg.

Die Zwischenrunde wird am 19. und 26. Februar ausgetragen. Die Achtelfinal-Duelle finden am 12. und 19. März statt. Am 20. Mai steigt im Besiktas Park in Istanbul das Finale.

Die Begegnungen in der Übersicht:

  • Ludogorets Rasgrad - Ferencváros Budapest
  • Dinamo Zagreb - KRC Genk
  • Celtic Glasgow - VfB Stuttgart
  • Brann Bergen - FC Bologna
  • Panathinaikos - Viktoria Pilsen
  • PAOK Saloniki - Celta Vigo
  • Fenerbahce - Nottingham Forest
  • OSC Lille - Roter Stern Belgrad
veröffentlicht am - Aktualisiert am
