Regensburg fragte wegen Haaland an

Zweitligist SSV Jahn Regensburg hätte gerne Erling Haaland an Bord geholt. Geschäftsführer Christian Keller berichtet gegenüber der ‚Mittelbayerischen Zeitung‘: „Wir scouten ja in Österreich. Wir hatten Haaland damals, als er nach Salzburg gewechselt ist, in einem seiner ersten Spiele gesehen. Ich habe mir daraufhin erlaubt, beim Klubverantwortlichen anzurufen, ob Haaland vielleicht für eine Leihe in Frage käme. Der hat dann laut gelacht. Aber einen Versuch war es wert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang 2019 war der norwegische Torjäger für acht Millionen Euro von Molde FK zu RB Salzburg gewechselt. Nach 29 Toren in 27 Spielen zog Haaland ein Jahr später weiter zu Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben haben voraussichtlich aber auch nur noch bis zum Saisonende Freude am 21-Jährigen. Sämtliche Topklubs in Europa locken.