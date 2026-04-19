Vuskovic-Verletzung schlimmer als gedacht?

Bei Luka Vuskovic sieht es offenbar nicht danach aus, dass der 19-jährige Innenverteidiger schon in der kommenden Woche wieder auf dem Rasen steht. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist die Knieverletzung, die sich der Abwehrspieler vor zwei Wochen im Training zuzog, schlimmer als bisher befürchtet.

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Aktuell ist es dem Kroaten nicht mal möglich, individuell für sein Comeback zu trainieren. Am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (18:30 Uhr) wird Vuskovic dem Bericht zufolge noch fehlen. Das betroffene Gelenk ist schwerwiegender in Mitleidenschaft gezogen, der Hamburger SV wird dementsprechend noch Geduld mit dem Youngster haben müssen.