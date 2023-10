Nürnbergs Plan mit Shootingstar Uzun

Der 1. FC Nürnberg will sein Toptalent Can Uzun (17) vorerst nicht abgeben. „Wir sind froh, dass Can bei uns spielt, wir ihn aus unserer eigenen Akademie entwickelt haben und er uns sicherlich noch sehr viel Freude bereiten wird“, sagt Sportdirektor Olaf Rebbe gegenüber der ‚Bild‘, „Can hat einen langfristigen Vertrag, ob und wann der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist, wird die Zukunft entscheiden. Aktuell beschäftigen wir uns damit überhaupt nicht.“

Mindestens bis zum nächsten Sommer wollen sich die Franken noch an ihrem jungen Knipser (sieben Saisontore) erfreuen, heißt es in dem Bericht der Boulevardzeitung. Uzuns Kontrakt beim FCN ist noch bis 2026 datiert. Der Youngster wurde bereits bei Eintracht Frankfurt, Bayern München, Benfica Lissabon und beim FC Everton gehandelt.