Harry Kane (33) soll beim FC Bayern nicht der letzten Gewinner des Ballon d’Or bleiben. Nach dem gestrigen 6:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen: „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass Michael in seiner Karriere den Ballon d’Or gewinnen wird. Bei uns hat er eine Umgebung, die ihm hilft, zu glänzen – er hat Teamkollegen, mit denen er sehr gut zusammenarbeitet. So kann man individuell performen.“

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Seht ihr die langfristige Zukunft von Michael Olise beim FC Bayern? Ja, beide profitieren voneinander Nein, Olise wird bald weiterziehen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Wie Kane soll auch Michael Olise in München verlängern. In diesem Jahr landete der Franzose beim Ballon d’Or auf Rang neun. Für den FCB sammelte Olise bislang in 119 Spielen satte 115 Scorer (54 Tore, 61 Vorlagen). Vertraglich ist der 24-Jährige aktuell noch bis 2029 gebunden.