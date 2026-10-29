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Bundesliga

Bayern sicher: Olise gewinnt den Ballon d’Or

von Dominik Sandler
1 min.
Michael Olise beim Ballon d'Or @Maxppp

Harry Kane (33) soll beim FC Bayern nicht der letzten Gewinner des Ballon d’Or bleiben. Nach dem gestrigen 6:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen: „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass Michael in seiner Karriere den Ballon d’Or gewinnen wird. Bei uns hat er eine Umgebung, die ihm hilft, zu glänzen – er hat Teamkollegen, mit denen er sehr gut zusammenarbeitet. So kann man individuell performen.“

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Wie Kane soll auch Michael Olise in München verlängern. In diesem Jahr landete der Franzose beim Ballon d’Or auf Rang neun. Für den FCB sammelte Olise bislang in 119 Spielen satte 115 Scorer (54 Tore, 61 Vorlagen). Vertraglich ist der 24-Jährige aktuell noch bis 2029 gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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