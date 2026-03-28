Joselu vor Sommer-Wechsel

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Joselu (Hannover, Frankfurt, Hoffenheim) bricht seine Zelte in Katar am Saisonende ab. Laut Transferinsider Matteo Moretto wird der 36-Jährige seinen auslaufenden Vertrag beim Al-Gharafa SC nicht verlängern.

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Erste Interessenten aus Europa sollen sich bei Joselu gemeldet haben. Der in Stuttgart geborene Spanier (17 Länderspiele) war im Sommer 2024 von Real Madrid in die Wüste gewechselt. Für Al-Gharafa erzielte Joselu bislang 27 Tore in 57 Spielen.