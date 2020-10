Verratti will bei PSG bleiben

Marco Verratti hegt auch nach acht Jahren bei Paris St. Germain keinerlei Abschiedsgedanken. Auf einer Pressekonferenz vor dem Nations League-Spiel gegen Polen (Sonntag, 20:45 Uhr) betonte der zentrale Mittelfeldspieler, dass er seine Zukunft in der französischen Hauptstadt sieht.

„Was ich am meisten liebe, ist Fußball zu spielen und es für eine Mannschaft zu tun, die große Ziele hat. In diesen acht Jahren habe ich immer mit großen Champions gespielt und im Moment kommt es mir nicht in den Sinn, PSG zu verlassen, weil ich mich dort gut fühle. Was in der Zukunft ist, werden wir sehen“, so die Worte des 27-Jährigen.