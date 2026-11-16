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Lukaku macht Schluss

von Dominik Sandler
3 min.
Romelu Lukaku 2223 @Maxppp

Nach 16 Jahren beendet Romelu Lukaku seine Karriere in der belgischen Nationalmannschaft. Das verkündet der 33-Jährige auf seinen sozialen Kanälen. Er verabschiedet sich von den Roten Teufeln als Rekordtorschütze, erzielte insgesamt 94 Tore in 135 Länderspielen.

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„In diesen 16 Jahren habe ich alles gegeben, was ich hatte, für die Nationalmannschaft. Ich habe jede nur erdenkliche Emotion durchlebt“, so Lukaku. Beim 4:1-Sieg am gestrigen Sonntag gegen Italien kam der Fenerbahce-Mittelstürmer nicht mehr zum Einsatz und blieb 90 Minuten auf der Bank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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