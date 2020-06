Medien: Keine Entscheidung über Favre-Zukunft

„Wir haben gespielt, als wenn einige von uns schon in Urlaub seien. Die Leistung war eigentlich indiskutabel“, so die vernichtende Kritik von Michael Zorc. In den vergangenen Wochen hatte sich der Manager immer schützend vor Trainer Lucien Favre gestellt. In Wirklichkeit scheint es mit dem Rückhalt aber nicht ganz so weit her zu sein.

Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wurde die Entscheidung über die Zukunft des Schweizer Trainers „noch nicht getroffen“. Dies beinhaltet logischerweise auch, dass es in die kommende Saison mit einem neuen Übungsleiter gehen könnte. Eine Vorentscheidung könnte am kommenden Samstag fallen, wenn es in Leipzig zum Endspiel um die Vizemeisterschaft kommt.

Mit einem Sieg gegen RB wäre der BVB sicher Best of the Rest hinter Branchenkrösus FC Bayern. Sollten sich hingegen die Sachsen durchsetzen, hätte es die Borussia am letzten Spieltag nicht mehr selbst in der Hand und müsste auf Schützenhilfe des FC Augsburg hoffen.

