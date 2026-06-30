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Offiziell Premier League

Brighton holt 23-Millionen-Mann

von David Hamza - Quelle: brightonandhovealbion.com
Pascal Struijk (r.) mit Leeds United-Trainer Daniel Farke @Maxppp

Pascal Struijk (26) wechselt innerhalb der Premier League von Leeds United zu Brighton & Hove Albion. Für den niederländischen Innenverteidiger fließt ein Jahr vor Vertragsende eine Ablöse von 23 Millionen Euro. Struijk unterschreibt bis 2031 bei den Seagulls.

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Struijk hatte seit Anfang 2018 für Leeds gespielt, 196 Mal lief der Linksfuß für die Profis auf. Bei Leeds wurde er von Daniel Farke trainiert, bei Brighton wartet dessen deutscher Landsmann Fabian Hürzeler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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