FM-Interview: Firmino will zurück in die Seleção

Das Kapitel brasilianische Nationalmannschaft ist für Roberto Firmino noch nicht geschlossen. Im exklusiven Interview mit der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato erklärt der 34-jährige Stürmer: „Leider habe ich noch nicht mit ihm (Carlo Ancelotti, Anm. d. Red.) gesprochen, würde es aber natürlich sehr gerne tun. Ich träume davon, in die Nationalmannschaft zurückzukehren, und habe diesen Traum nie aufgegeben.“ Zum letzten Mal gehörte Firmino im September 2022 zur Seleção.

Seinen Wert – auch abseits des Rasens – kennt der ehemalige Bundesliga-Profi: „Mit meiner Erfahrung und allem, was ich im Fußball gelernt habe, könnte ich helfen, wenn ich dabei bin, selbst in einer anderen Funktion.“ Firmino will dabei nichts geschenkt bekommen, sondern mit Leistung auf sich aufmerksam machen: „Ich weiß, dass ich mich in meiner besten Phase befinde, sowohl privat als auch beruflich, und daran glaube ich fest. Ich werde im Verein alles geben, um diesen Traum zu verwirklichen und zurückzukehren.“