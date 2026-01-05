Paukenschlag: United feuert Amorim

Erst Enzo Maresca, jetzt Rúben Amorim. Nachdem sich der FC Chelsea in der vergangenen Woche bereits von seinem Cheftrainer getrennt hatte, zieht Manchester United nun nach.

Wie die Red Devils offiziell mitteilen, wird der 40-jährige Portugiese mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. „Da Manchester United derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League steht, hat die Vereinsführung die Entscheidung getroffen, dass es an der Zeit ist, eine Veränderung vorzunehmen“, wird die Entscheidung auf der Website begründet.

Interimsmäßig übernimmt U18-Coach Darren Fletcher den Posten. Dass United die Reißleine zieht, hängt wohl unmittelbar damit zusammen, dass Amorim kürzlich mit seinen Vorgesetzten aneinandergeraten war.

„Ich bin hierhergekommen, um Manager von Manchester United zu sein, nicht um Trainer von Manchester United zu sein“, prangerte der Übungsleiter nach dem erneut enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Aufsteiger Leeds United am gestrigen Sonntag seinen geringen Einfluss auf die Transfergeschicke an. Aussagen, die nun dazu führen, dass das Abenteuer für Amorim nach 63 Partien (1,43 Punkte pro Spiel) zu Ende geht.