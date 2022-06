Kyereh-Transfer: Werder aus dem Rennen

Der SV Werder Bremen steigt aus dem Rennen um Wunschspieler Daniel-Kofi Kyereh (26) vom FC St. Pauli aus. Bremens Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz bestätigt im Gespräch mit der ‚Bild‘: „Wir haben uns mit ihm intensiv beschäftigt. Aber das Thema ist für uns jetzt abgehakt. Wir hätten das sehr gerne umgesetzt, doch der Spieler hat sich für einen anderen Weg entschieden.“

Für den zwölffachen Nationalspieler Ghanas wären die Hanseaten bereit gewesen, viel Geld in die Hand zu nehmen. Kyrehs Plan sieht jedoch kein Engagement bei Werder vor. „Wir hatten gute Gespräche, waren in einem guten Austausch. Es ist sehr schade, dass er sich für einen anderen Weg entschieden hat. Aber manchmal ist das im Fußball eben so“, so Fritz weiter. Auch dem SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 und dem VfB Stuttgart wird Interesse nachgesagt. Die heißeste Spur führt nach Freiburg.