Juve plant teure Rückkehr

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger blickt Juventus Turin nach England. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ beschäftigen sich die Bianconeri mit Michael Kayode. Der 22-Jährige hat beim FC Brentford allerdings erst im Juli einen neuen Vertrag bis 2032 unterschrieben.

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Folglich dürfte der frischgebackene italienische Nationalspieler alles andere als günstig werden. Kayode wäre bei der Alten Dame kein Unbekannter. Den Großteil seiner Jugend verbrachte der Rechtsfuß in Turin.