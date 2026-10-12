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Bundesliga

Eintracht-Zoff: Entscheidendes Hütter-Gespräch

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Adi Hütter hat da was im Auge @Maxppp

Nach der 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig am Wochenende herrscht bei Eintracht Frankfurt Redebedarf. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird spätestens am morgigen Dienstag ein klärendes Gespräch zwischen Trainer Adi Hütter und Kapitän Robin Koch (30) anstehen. Hütter hatte seinen Abwehrchef gegen Leipzig zur Pause ausgewechselt und hinterher scharf kritisiert.

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Dem Boulevardblatt zufolge hat Koch seine Stammplatzgarantie verloren, Hütter werde keine Rücksicht mehr auf bestimmte Spieler nehmen. Sollte der Innenverteidiger tatsächlich auf der Bank Platz nehmen müssen, würde Jonathan Burkardt (26) das Kapitänsamt übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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