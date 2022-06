Hernandez wechselt in MLS

Columbus Crew macht Juan Camilo Hernández zum klubinternen Rekordtransfer. Der Kolumbianer kommt vom FC Watford und unterschreibt bis 2025. Den MLS-Klub kostet der Stürmer umgerechnet 9,5 Millionen Euro.

The Columbus Crew has acquired Juan Camilo “Cucho” Hernandez, who brings top-level experience from his time in the English Premier League and LaLiga to Columbus.

