Wolves: Cunha-Klausel greift schon

Die Wolverhampton Wanderers haben nach nicht einmal zwei Wochen die Leihe von Matheus Cunha in eine Festverpflichtung umgewandelt. Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano sowie dem brasilianischen Journalisten Venê Casagrande zufolge griff nach nur drei Einsätzen für die Wolves die vereinbarte Kaufpflicht in Höhe von 50 Millionen Euro für den 23-jährigen Stürmer. Die Bedingungen hat Cunha nach Spielminuten im FA Cup, dem Ligapokal sowie der Premier League innerhalb von nur elf Tagen nach seinem Wechsel hinter sich gebracht.

Atlético Madrid kann den ehemaligen Bundesliga-Profi damit endgültig von der Gehaltsliste streichen. 2021 hatte Atleti 30 Millionen Euro an Hertha BSC überwiesen. Bei den Colchoneros wurde Cunha in insgesamt zweieinhalb Jahren nur bedingt glücklich. Zwar konnte der Brasilianer in 54 Partien 15 Scorerpunkte sammeln, kam jedoch nie über die Rolle als Einwechselspieler hinaus. In Wolverhampton traut man dem Angreifer dagegen Größeres zu.

