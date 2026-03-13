Nach Brandt: BVB verkündet zwei weitere Abgänge

Neben Julian Brandt (29) wird sich Borussia Dortmund im Sommer von zwei weiteren langjährigen Profis trennen. Innenverteidiger Niklas Süle (30) und Sechser Salih Özcan (28) werden die Schwarz-Gelben mit Vertragsablauf ablösefrei verlassen. Dies bestätigt Sportgeschäftsführer Lars Ricken im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘.

„Wir haben in dieser Woche mit beiden sehr offene und wertschätzende Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns sowohl mit Niklas als auch mit Salih gemeinsam darauf verständigt, am Saisonende getrennte Wege zu gehen“, so der BVB-Boss, der bekräftigt: „Aber bis dahin warten noch neun Spiele auf uns, die wir alle zusammen so erfolgreich wie möglich bestreiten und uns auch in diesem Jahr wieder für die Champions League qualifizieren wollen.“

Mit Blick auf Süles Abgang erklärt Ricken: „Bei Niki war es so, dass beide Seiten nach vier gemeinsamen Jahren das Gefühl hatten, sich im Sommer anders auszurichten.“ Der BVB-Abschied hatte sich sowohl bei Süle als auch bei Özcan zuletzt bereits abgezeichnet. Wie es für das Duo im Anschluss weitergeht, ist offen.