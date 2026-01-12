Schalke bietet: Zweitliga-Duell um Capita

Der FC Schalke peilt den Aufstieg in die Bundesliga an. Als Hinrunden-Meister stehen die Chancen gut. Verbesserungspotenzial sehen die Knappen vor allem auf der Außenbahn. Hier soll Geld für einen Neuzugang in die Hand genommen werden.

Wie das polnische Portal ‚weszlo.com‘ berichtet, ist Flügelspieler Capita dabei ins Visier des Zweitligisten geraten. Schalke habe Radomiak Radom ein Angebot in Höhe von einer Million Euro unterbreitet. Der polnische Erstligist fordere allerdings zwei Millionen. Die Offerte der Schalker wurde laut dem Bericht genau wie die von Samsunspor in ähnlicher Höhe abgelehnt.

Auch Elversberg ist dran

Capita ist zwar erst 24 Jahre alt, hat aber in Europa bereits viel Erfahrung gesammelt. Der dreifache Nationalspieler von Angola spielte bereits in Frankreich, Belgien, Portugal und Israel. Seit Sommer 2024 ist er in Polens höchster Spielklasse am Ball. In dieser Saison erzielte er bislang in 15 Spielen fünf Treffer und steuerte eine Vorlage bei.

Besonders pikant: Schalke muss sich im Werben um Capita offenbar auch gegen die SV Elversberg durchsetzen. Für die Saarländer, derzeit auf Rang zwei hinter Schalke, wäre der Linksfuß der Rekordtransfer. Nach dem Verkauf von Younes Ebnoutalib (22) für bis zu zehn Millionen Euro an Eintracht Frankfurt ist dort das Budget für Capita vorhanden.