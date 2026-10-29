Eintracht füllt Krösche-Lücke
Nach dem Aus von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt reagiert der Bundesligist und verteilt die Aufgaben neu. Wie die SGE mitteilt, erhält Timmo Hardung ab sofort zusätzliche Aufgaben. Der Sportdirektor wird laut Vorstandschef Axel Hellmann „bis auf Weiteres“ damit beauftragt, „alle sportlichen Einheiten im Männerfußball zu führen“.
ℹ️ Eintracht Frankfurt passt Aufgabenverteilung im sportlichen Bereich an: Sportdirektor Timmo Hardung übernimmt mit sofortiger Wirkung zusätzliche Aufgaben und erhält größere Verantwortung im sportlichen Bereich. Sebastian Rode setzt sein Traineeprogramm ab dem 1.11. im sportlichen Bereich fort und wird stärker in das Mannschaftsumfeld eingebunden.— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 29, 2026
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Dabei erhält Hardung Unterstützung von Sebastian Rode. Der ehemalige Profi absolviert ein Trainee-Programm in Frankfurt und wird ab dem 1. November vollumfänglich im sportlichen Bereich eingesetzt. Künftig wirkt Rode im „unmittelbaren Mannschaftsumfeld“.
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