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Offiziell Bundesliga

Eintracht füllt Krösche-Lücke

von Dominik Schneider - Quelle: eintracht.de
1 min.
Timmo Hardung mit Markus Krösche im Gespräch @Maxppp

Nach dem Aus von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt reagiert der Bundesligist und verteilt die Aufgaben neu. Wie die SGE mitteilt, erhält Timmo Hardung ab sofort zusätzliche Aufgaben. Der Sportdirektor wird laut Vorstandschef Axel Hellmann „bis auf Weiteres“ damit beauftragt, „alle sportlichen Einheiten im Männerfußball zu führen“.

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Dabei erhält Hardung Unterstützung von Sebastian Rode. Der ehemalige Profi absolviert ein Trainee-Programm in Frankfurt und wird ab dem 1. November vollumfänglich im sportlichen Bereich eingesetzt. Künftig wirkt Rode im „unmittelbaren Mannschaftsumfeld“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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