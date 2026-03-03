Nach 8:0-Sieg: Die Hintergründe zur verrückten Luís-Entlassung

Mit der Entlassung von Filipe Luís als Trainer von Flamengo hätten nur die wenigsten gerechnet – erst recht nicht nach einem 8:0-Sieg. In der vergangenen Spielzeit gewannen die Brasilianer unter dem 40-Jährigen die Copa Libertadores, die brasilianische Meisterschaft, den Campeonato Carioca und die Supercopa do Brasil. Auch im Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals gegen den Champions League-Sieger Paris St. Germain verlor man unglücklich erst im Elfmeterschießen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch entschied sich nun insbesondere Vereinspräsident Luiz Eduardo Baptista dazu, den Übungsleiter vor die Tür zu setzen. Die Trennung kam nach außen überraschend, hatte sich intern jedoch angebahnt. Wie ‚Globo‘ berichtet, war Luís bei seiner Anstellung im Jahr 2024 nicht Baptistas erste Wahl, der eigentlich Palmeiras-Coach Abel Ferreira bevorzugte. Aufgrund des massiven Erfolgs des ehemaligen brasilianischen Nationalspielers gab sich der Präsident jedoch vorerst zähneknirschend mit seinem Trainer zufrieden.

Zum Ende des vergangenen Jahres verschärften sich die Auseinandersetzungen. Während der Vertragsverhandlungen mit Luís sickerten immer wieder Informationen durch, die den ehemaligen Linksverteidiger öffentlich bloßstellten. Zudem forderte die Vereinsführung weitere finanzielle Zugeständnisse. Der Streit erreichte seinen Höhepunkt, als Baptista beschloss, Profis der ersten Mannschaft in der Carioca Championship einzusetzen, um die schwächelnde U20 zu unterstützen. Eine Entscheidung, die das Trainerteam rund um Filipe Luís massiv verärgerte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baptista soll letztlich nur auf einen sportlichen Vorwand gewartet haben, um endlich den Abzug zu betätigen. Nach einem schwachen Saisonstart, der Flamengo auf dem elften Platz zurücklässt, nutzte der Präsident die Gelegenheit. Zuvor hatte der Klub zudem die Spiele um den südamerikanischen und den brasilianischen Supercup verloren.