Ligue 1-Klubs sollen Staatshilfen bekommen

Die französische Regierung will den Klubs der Ligue 1 über finanzielle Schieflagen durch den Saison-Abbruch hinweghelfen. Dies verriet Bernard Caiazzo, Präsident der AS Saint-Étienne, bei einem Telefonat mit der ‚New York Times‘. „Wir brauchen eine Bluttransfusion und die Regierung hat gesagt, wir werden sie bekommen. Weil wir sonst langsam verbluten würden“, sagte der Klubboss.

Am Dienstagnachmittag hatte Frankreichs Premier Minister Edouard Philipp alle Sportveranstaltungen mit mehr 5000 Zuschauern untersagt, sämtliche ausstehende Partien der Ligue 1 und Ligue 2 inbegriffen. So müssen die Klubs auf TV-Einnahmen von rund 243 Millionen Euro verzichten. Für einen Großteil dieser Summe will nun offenbar der Staat aufkommen.