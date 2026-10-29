Frankfurt mit Chatzialexiou einig

Die Anzeichen verdichten sich, dass Joti Chatzialexiou als Nachfolger von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt anheuert. ‚Sky‘ zufolge besteht eine grundsätzliche Einigung zwischen den Hessen und dem Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Der gebürtige Frankfurter habe positive Gespräche mit Eintracht-CEO Axel Hellmann und Präsident Mathias Beck geführt.

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Die Entscheidung liege nun beim Aufsichtsrat der SGE. Sollte dieser grünes Licht geben, müsste die Eintracht die Gespräche mit Nürnberg aufnehmen. Laut ‚Sky‘ ist davon auszugehen, dass Chatzialexiou in seinem Vertrag beim Zweitligisten über eine Ausstiegsklausel verfügt.