Evans verlängert bei Leicester

Jonny Evans hat seinen Vertrag bei Leicester City verlängert. Wie die Foxes offiziell bekanntgeben, unterschreibt der 32-Jährige einen Vertrag bis 2023. Das ursprüngliche Arbeitspapier des nordirischen Innenverteidigers wäre im Sommer ausgelaufen.

Evans freut sich ob der Verlängerung: „Ich bin absolut begeistert, dass ich unterschrieben habe. Seit meinem ersten Tag liebe ich es hier. Die Atmosphäre hier ist großartig und der Verein ist sehr ehrgeizig. Die Spieler sind ebenfalls ehrgeizig, über die Jahre wurden junge, hungrige Spieler verpflichtet. Für mich ist es toll, ein Teil davon zu sein.“

Committing his future to the Club 🔵#Evans2023