Riesen-Wirbel um Messi | Mbappé lässt die „Bombe“ platzen

Messis Affront

Paris St. Germain macht aktuell eine der schwerste Krise der vergangenen Jahre durch. Nach dem erneut frühen Aus in der Champions League – PSG scheiterte im Achtelfinale am FC Bayern – ist am Eiffelturm ziemlich die Luft raus. Am Wochenende setze es ein 1:3 gegen den Tabellenzehnten FC Lorient. Paris kann von Glück sagen, dass der Abstand auf Verfolger Olympique Marseille immer noch fünf Punkte beträgt.

In dieser miesen Stimmung sorgt dann auch noch einer der Superstars für unrühmliche Schlagzeilen. „Verwirrspiel um Messi“, titelt die ‚L’Équipe‘ auf ihrem Cover vom heutigen Dienstag. Der argentinische Superstar genehmigte sich am Tag nach der Pleite einen Kurztrip nach Saudi-Arabien, statt mit der Mannschaft zu trainieren. Pikant: Die Aktion war nicht mit Cheftrainer Christophe Galtier besprochen, Messi handelte auf eigene Faust. Bei Coach – der seinen Job aber ohnehin bald los sein dürfte – und Mitspielern soll das gar nicht gut angekommen sein.

Mbappé funkt SOS

Als würden Messi und die Pleite am Wochenende nicht schon genug die Stimmung trüben, kommt nun die spanische Zeitung ‚Mundo Deportivo‘ mit einem Artikel um die Ecke, der in Paris nicht auf Wohlwollen stoßen wird. Titel: „Reals Sommer-Bombe heißt Mbappé“. Tenor: Die Königlichen wollen den französischen Stürmerstar nach mehreren erfolglosen Versuchen nun endlich ins Bernabéu locken.

Hoffnung mache Mbappé selbst, habe sich der 24-Jährige diesmal doch in Eigeninitiative an Real gewandt. Offensichtlich will der Vize-Weltmeister raus aus der Stagnation bei PSG, das seit Jahren vergeblich dem Henkelpott hinterherläuft und immer wieder von Skandalen begleitet wird. Problem allerdings: Der gemeinsame Vertrag ist noch bis 2024 datiert – Mbappés Arbeitgeber müsste also von einem Transfer überzeugt werden.