Bundesliga-Wechsel für Amoura?

Wenngleich Mohamed Amoura (25) seine herausragenden Leistungen aus seinem Debütjahr beim VfL Wolfsburg (zehn Tore, zwölf Vorlagen) in dieser Saison nicht bestätigen konnte, ist der Edeltechniker beim Krisenklub einer der Lichtblicke. Egal, ob die Wölfe den Gang in die zweite Liga antreten müssen, der Algerier könnte der Bundesliga erhalten bleiben – und sogar in die Spitzengruppe aufsteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, streckt der VfB Stuttgart die Fühler nach dem Angreifer aus. Interesse soll zudem der FC Everton zeigen.

Am Mittellandkanal steht Amoura noch bis 2029 unter Vertrag. Falls die Wolfsburger in einem Monat den ersten Abstieg aus der Bundesliga antreten müssen, wird der 44-fache algerische Nationalspieler aber nicht zu halten sein. Zumal der Rechtsfuß in dieser Saison mehrfach mit Eskapaden aufgefallen ist und sein Auftreten innerhalb der Mannschaft für reichlich Misstöne gesorgt hat.