Schalke verkündet Ayhan-Coup

Der FC Schalke 04 verlängert mit Eigengewächs Mertcan Ayhan (19). Statt bis 2028 ist der Innenverteidiger ab sofort bis 2030 an den Bundesliga-Aufsteiger gebunden. Eine Ausstiegsklausel beinhaltet das neue Arbeitspapier nicht.

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Aus der @knappenschmiede in die Bundesliga: Der #S04 hat den Vertrag mit dem gebürtigen Gelsenkirchener Mertcan Ayhan langfristig bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Das neue Arbeitspapier des 19-jährigen Innenverteidigers enthält keine Ausstiegsklausel. 🤝 pic.twitter.com/yamno7GOhW — FC Schalke 04 (@s04) July 29, 2026

Ayhan gelang in der vergangenen Zweitliga-Saison der Durchbruch bei den Profis und etabliert sich schnell als Stammkraft. Die Entwicklung des türkischen U21-Nationalspielers rief namhafte Interessenten auf den Plan, die sich nun anderweitig nach Verstärkung umsehen müssen.