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Schalke verkündet Ayhan-Coup

von Julian Jasch - Quelle: schalke04.de
1 min.
Mertcan Ayhan im Schalke-Trikot @Maxppp

Der FC Schalke 04 verlängert mit Eigengewächs Mertcan Ayhan (19). Statt bis 2028 ist der Innenverteidiger ab sofort bis 2030 an den Bundesliga-Aufsteiger gebunden. Eine Ausstiegsklausel beinhaltet das neue Arbeitspapier nicht.

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Ayhan gelang in der vergangenen Zweitliga-Saison der Durchbruch bei den Profis und etabliert sich schnell als Stammkraft. Die Entwicklung des türkischen U21-Nationalspielers rief namhafte Interessenten auf den Plan, die sich nun anderweitig nach Verstärkung umsehen müssen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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