BVB: Die Stürmersuche läuft

Es wäre ein Wagnis, den Januar und gegebenenfalls auch die ersten zwei Februar-Wochen nur mit Youssoufa Moukoko (18) zu bestreiten. Das wäre der Fall, wenn Sébastien Haller (29) mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilnimmt – und Borussia Dortmund keinen weiteren Angreifer unter Vertrag nehmen sollte.

Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge läuft die Fahndung nach einem geeigneten Kandidaten. Gesucht werde allerdings kein reiner Mittelstürmer, sondern ein flexibel einsetzbarer Spieler, der womöglich auch auf den Flügeln oder eben hinter Haller auflaufen kann.

Heißer Kandidat nach Leipzig

Nicht umsonst hatten die Dortmunder die Fühler nach Loïs Openda (23) ausgestreckt. Der pfeilschnelle Belgier wechselte aber schließlich für mehr als 40 Millionen Euro Ablöse vom RC Lens zu RB Leipzig. In diese wirtschaftlichen Sphären wollen die Schwarz-Gelben nach Möglichkeit nicht vordringen.

Etwas mehr als vier Wochen ist der Transfermarkt noch geöffnet. Durch bevorstehende Stürmer-Deals wie jene von Kylian Mbappé und Harry Kane wird in Kürze Bewegung in das Stürmer-Karussell kommen. Gut möglich, dass Kehl erst Ende August oder sogar am Deadline Day (1. September) zuschlägt.