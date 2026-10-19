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3. Liga

Neuer Trainer-Job: Steffen verteilt Korb

von Lukas Weinstock - Quelle: Rheinische Post
Horst Steffen an der Seitenlinie @Maxppp

Horst Steffen übernimmt den vakanten Cheftrainer-Posten bei Fortuna Düsseldorf aller Voraussicht nach nicht. Laut der ‚Rheinischen Post‘ nahm der Drittligist nach der Entlassung von Alexander Ende Gespräche mit dem Übungsleiter auf, der den Rheinländern dann aber eine Absage erteilte.

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Zuletzt stand Steffen für den SV Werder Bremen an der Seitenlinie, wo er im Februar entlassen wurde. Seitdem wurde er mit dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Zu einer Anstellung kam es aber offenkundig noch nicht, da René Wagner in Köln noch im Amt ist und Gladbach sich für Alexander Blessin entschied.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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