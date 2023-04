Chelsea: Potter lobt „brillanten“ Mount

Graham Potter (47) nimmt Stellung zu den Wechselgerüchten um Mittelfeldspieler Mason Mount. „Diese Dinge sind wirklich kompliziert. Es geht nicht unbedingt um meine Meinung, es geht auch um den Spieler, es geht um den Verein. Es geht um viele Dinge, über die ich keine Kontrolle habe. Alles, was ich tun kann, ist, meine Meinung über ihn als Fußballer und als Mensch zu sagen. Ich habe nur Positives über Mason als Jungen zu sagen. Er war brillant für uns, hat uns wirklich unterstützt. Aber es liegt zwischen ihm und dem Verein, wie sie die Situation lösen können.“, sagte der Trainer des FC Chelsea in einer öffentlichen Medienrunde über den 24-Jährigen.

Mount wurde zuletzt mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Vor allem die Tatsache, dass mit Thomas Tuchel in München Mounts Ex-Coach an der Seitenlinie steht, hatte die Gerüchte befeuert. Mount selbst befindet sich seit Monaten mit den Blues in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. Ab Sommer geht das Eigengewächs in sein letztes Vertragsjahr an der Stamford Bridge. Um einen ablösefreien Abgang zu verhindern, müssten die Blues sich also nach der Saison mit einem Verkauf auseinandersetzen, sofern nicht noch eine Einigung gefunden wird.

