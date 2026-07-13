Besiktas hat es angeblich auf Julian Brandt abgesehen. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, treiben die Schwarzen Adler die Verhandlungen mit dem 30-Jährigen still und leise voran. Der türkische Spitzenverein plane, den Spielmacher, der nach Auslauf seines Vertrags bei Borussia Dortmund ablösefrei auf dem Markt ist, zeitnah zu verpflichten.

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Brandt verlässt den BVB in diesem Sommer nach sieben Jahren und 307 Pflichtspielen. An Interessenten mangelt es dem 48-fachen deutschen Nationalspieler keineswegs. Besiktas-Konkurrent Galatasaray hat ebenfalls bereits angeklopftt und zuletzt stiegen sowohl Ajax Amsterdam als auch Leeds United in den Poker ein. Auch eine Rückkehr zu Bayer Leverkusen stand zwischenzeitlich im Raum, wurde jedoch von Geschäftsführer Sport Simon Rolfes dementiert.