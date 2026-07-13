Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Geheimer Vorstoß bei Brandt

von Daniel del Federico - Quelle: Fanatik
1 min.
Julian Brandt freut sich @Maxppp

Besiktas hat es angeblich auf Julian Brandt abgesehen. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, treiben die Schwarzen Adler die Verhandlungen mit dem 30-Jährigen still und leise voran. Der türkische Spitzenverein plane, den Spielmacher, der nach Auslauf seines Vertrags bei Borussia Dortmund ablösefrei auf dem Markt ist, zeitnah zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brandt verlässt den BVB in diesem Sommer nach sieben Jahren und 307 Pflichtspielen. An Interessenten mangelt es dem 48-fachen deutschen Nationalspieler keineswegs. Besiktas-Konkurrent Galatasaray hat ebenfalls bereits angeklopftt und zuletzt stiegen sowohl Ajax Amsterdam als auch Leeds United in den Poker ein. Auch eine Rückkehr zu Bayer Leverkusen stand zwischenzeitlich im Raum, wurde jedoch von Geschäftsführer Sport Simon Rolfes dementiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
BVB
Beşiktaş
Julian Brandt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Julian Brandt Julian Brandt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert