Profivertrag für Spurs-Talent

Tottenham Hotspur traut Jugendspieler Pele Arganese-McDermott den Durchbruch zu. Wie der Londoner Premier League-Klub offiziell bekanntgibt, hat der Innenverteidiger seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

Arganese-McDermott wechselte 2021 in die Jugendakademie der Spurs. Derzeit kommt der Abwehrspieler für Tottenhams U18 zum Einsatz.

