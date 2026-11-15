Baumgart bald zurück im Geschäft?

Steffen Baumgart möchte zeitnah auf die Trainerbank zurückkehren. Das hat der 54-Jährige im Rahmen der Matchplan-Konferenz an der Deutschen Sporthochschule Köln verraten. „Es könnte jetzt auch wieder zu Ende sein, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mich freuen, wieder eine Aufgabe übernehmen zu dürfen“, erklärte der Fußballlehrer.

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Mit Blick auf einen möglichen neuen Arbeitgeber betonte Baumgart, dass er zunächst die passende Gelegenheit abwarten müsse: „Du musst auf die Situation warten, du musst schauen, was kommt und auch für dich entscheiden, ob es dann wirklich die Situation ist, die du übernehmen willst. Ihr werdet immer dann gefragt, wenn es woanders nicht so gut läuft.“ Zuletzt hatte Baumgart bei Union Berlin an der Seitenlinie gestanden, ehe er im April entlassen wurde.