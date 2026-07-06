Nach seinem erfolgreichen Gastspiel bei der AS Monaco ist Simon Adingra vorerst zum AFC Sunderland zurückgekehrt. Dass der ivorische WM-Fahrer bei den Black Cats bleibt, ist aber keinesfalls in Stein gemeißelt.

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Zahlreiche Klubs buhlen um Adingra, den es unter Umständen sogar in die Bundesliga ziehen könnte. Nach FT-Informationen bekundet RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung. Die Sachsen haben bereits Schritte hinsichtlich eines möglichen Transfers unternommen.

Im Werben um den 24-jährigen Außenspieler, der theoretisch seinen abwanderungswilligen Landsmann Yan Diomande (19) beerben könnte, ist der Bundesligist aber nicht allein. Die AS Rom sowie Ipswich Town, Hull City und West Ham United haben Adingra ebenfalls ins Visier genommen. Zudem peilt Monaco ein weiteres Leihgeschäft an.

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Vielversprechender Spieler

In seiner noch jungen Karriere kann der Rechtsfuß dank 74 Einsätzen in der Premier League und 17 in der Europa League bereits einen beachtlichen Erfahrungsschatz vorweisen. Zudem bringt Adingra, dessen Vertrag in Sunderland bis 2030 läuft, ein spannendes Profil mit und wäre somit ein Gewinn für die Bundesliga, auch wenn Leipzig am liebsten noch ein Jahr mit Diomande weiterarbeiten würde.