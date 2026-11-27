Lukas Nmecha und Leeds United setzen die Zusammenarbeit fort. Nach Vereinsangaben hat der Stürmer eine bestimmte Anzahl an Einsätzen erreicht, sodass sein im Sommer auslaufender Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert wurde.

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Nmecha war im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg nach Leeds gewechselt. Beim Premier League-Vertreter muss der 27-Jährige in dieser Saison meistens auf der Bank Platz nehmen. Wettbewerbsübergreifend stehen nach elf Spielen zwei Torbeteiligungen zu Buche.