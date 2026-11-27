Premier League
Nmecha-Deal in trockenen Tüchern
1 min.
@Maxppp
Lukas Nmecha und Leeds United setzen die Zusammenarbeit fort. Nach Vereinsangaben hat der Stürmer eine bestimmte Anzahl an Einsätzen erreicht, sodass sein im Sommer auslaufender Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert wurde.
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Leeds United @LUFC – 19:00
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Leeds United are delighted to announce Lukas Nmecha’s contract has been extended by a year, running to the summer of 2028.
An automatic extension has been triggered due to an agreed appearance clause within the German international’s deal, which he has now met.
Everyone at the club is delighted to see Lukas’ time at Elland Road extended and we look forward to seeing him in action as we continue our Premier League campaign.
Leeds United are delighted to announce Lukas Nmecha’s contract has been extended by a year, running to the summer of 2028.
An automatic extension has been triggered due to an agreed appearance clause within the German international’s deal, which he has now met.
Everyone at the club is delighted to see Lukas’ time at Elland Road extended and we look forward to seeing him in action as we continue our Premier League campaign.
Nmecha war im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg nach Leeds gewechselt. Beim Premier League-Vertreter muss der 27-Jährige in dieser Saison meistens auf der Bank Platz nehmen. Wettbewerbsübergreifend stehen nach elf Spielen zwei Torbeteiligungen zu Buche.
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