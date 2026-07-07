Schweiz: Verletzungsschock bei Manzambi

Die Schweiz muss beim heutigen Achtelfinale gegen Kolumbien (22 Uhr) ohne WM-Shootingstar Johan Manzambi (20) auskommen. Wie der Schweizer ‚Blick‘ berichtet, hat sich der Offensivspieler in der allerletzten Einheit des Abschlusstrainings ohne Gegnereinwirkung am Knie verletzt und „fällt definitiv aus“.

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Wie schwer die Verletzung des Profis vom SC Freiburg ist und ob er in einem möglichen Viertelfinale zum Einsatz kommen könnte, steht noch nicht fest. Rubén Vargas (27) und Djibril Sow (29) beendeten das Abschlusstraining ebenfalls verletzt vorzeitig. Ob wenigstens das Duo vom FC Sevilla gegen die Südamerikaner auflaufen kann, ist noch ungewiss.