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Bundesliga

Union: Haberer zur Konkurrenz?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Janik Haberer für Union Berlin @Maxppp

Mittelfeld-Allrounder Janik Haberer könnte innerhalb der Bundesliga weiterziehen und Union Berlin verlassen. Laut der ‚Bild‘ will Ex-Trainer Urs Fischer den 32-Jährigen gerne zum FSV Mainz 05 holen. Bei den Eisernen würde Haberer in sein letztes Vertragsjahr gehen.

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Vor vier Jahren war der Achter vom SC Freiburg zu den Köpenickern gewechselt. In der abgelaufenen Saison hatte der Rechtsfuß einen Stammplatz in Berlin. Seine beste Saison an der Alten Försterei erlebte Haberer aber unter Fischer 2022/23. In der Bundesliga gelangen dem zentralen Mittelfeldspieler dabei fünf Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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