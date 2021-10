Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Die Bayern bleiben einem Bericht von ‚UOL Esporte‘ zufolge an Sommerflirt Antony dran. 40 Millionen Euro möchte dessen Arbeitgeber Ajax Amsterdam mittlerweile für den 21-jährigen Rekordeinkauf sehen.

Bayer Leverkusen

Jonathan Tah verlängert seinen Vertrag bei der Werkself um zwei weitere Jahre bis 2025.

VfL Wolfsburg

Auch die Wölfe verlängern mit einem Innenverteidiger: Maxence Lacroix hat seine Unterschrift unter einen bis 2025 gültigen Kontrakt gesetzt.

Der VfL Wolfsburg plant weiter langfristig für die Zukunft: Innenverteidiger @LacroixMaxence hat seinen ohnehin noch bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert.



Zusammenarbeit ausgedehnt ➡️ https://t.co/Hul1E2yFyL#VfLWolfsburg pic.twitter.com/CCMQjf0hUK — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 30, 2021

Borussia Dortmund

Der BVB möchte der ‚Sport Bild‘ zufolge im kommenden Sommer Denis Zakaria unter Vertrag nehmen, wenn dessen Arbeitspapier bei Borussia Mönchengladbach ausgelaufen ist.

SC Freiburg

Maximilian Eggestein hat mit dem ‚kicker‘ über die Beweggründe für seinen Wechsel von Werder Bremen zu den Breisgauern gesprochen. So haben Christian Streich, die damit einhergehende Konstanz auf dem Trainerstuhl und die familiäre Atmosphäre eine „große“ Rolle gespielt.

FSV Mainz 05

Nach Informationen des ‚kicker‘ sparen die Rheinhessen künftig rund 750.000 Euro ein, da sie die Verträge mit den ehemaligen Cheftrainern Achim Beierlorzer und Jan-Moritz Lichte aufgelöst haben.

1. FC Köln

Neuzugang Timo Hübers ist bei den Geißböcken momentan außen vor. Laut Trainer Steffen Baumgart hat das aber nichts mit seiner Leistung zu tun. „Wir dürfen Timo Hübers nicht vergessen. Er ist seinen Stammplatz ohne eigenes Verschulden losgeworden. Er war verletzt und steht deshalb jetzt hinten dran, ohne dass er schlecht trainiert“, zitiert der ‚Express‘ den 49-Jährigen.

Union Berlin

Rani Khedira bereut seinen Wechsel vom FC Augsburg zu den Eisernen nicht. „Ich bin persönlich zufrieden. Ich spiele, habe meine Rolle in der Mannschaft“, erklärt der Mittelfeldspieler gegenüber dem ‚kicker‘. Bislang stand der 27-Jährige in elf Partien auf dem Platz.

TSG Hoffenheim

Die Kraichgauer sind neben dem BVB und Schalke 04 am 17-jährigen Nachwuchsstürmer Reyes Cleary aus der Jugendabteilung von West Bromwich Albion interessiert. Das berichtet die ‚Daily Mail‘.

RB Leipzig

Christopher Nkunku startete mit sieben Toren und drei Assists in den ersten neun Partien der Saison. Dafür erhielt er ein Sonderlob von Jesse Marsch: „Christo hat auf dem Platz keine Schwächen“, fasste sein Trainer in dieser Woche zusammen. FT berichtete bereits im April vom Interesse von Manchester United, dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur. Auch der FC Barcelona hat den Franzosen offenbar auf der Liste.

Borussia Mönchengladbach

Laut ‚Bild‘ steht Matthias Ginter auf dem Zettel von Inter Mailand. Die Nerazzurri unternahmen dem Bericht zufolge einen erneuten Vorstoß beim deutschen Nationalspieler. Die Fohlen wollen den Innenverteidiger, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, gerne langfristig binden.

Hertha BSC

Die Woche startete ideal für Hertha-Nachwuchsspieler Jonas Michelbrink. Die Alte Dame stattete den Youngster mit einem Vertrag bis 2023 aus. Für Michelbrink ist es der erste Profivertrag seiner Karriere.

VfB Stuttgart

Nach FT-Informationen befindet sich Atakan Karazor auf dem Radar von Atalanta Bergamo. Die Italiener sehen den Sechser offenbar als mögliche Verstärkung für die Position im defensiven Mittelfeld. Ein konkretes Angebot liegt noch nicht vor.

Eintracht Frankfurt

Die Akte Randal Kolo Muani ist bei den Rheinhessen noch nicht geschlossen. In Frankreich wird berichtet, dass die Eintracht den Franzosen für das nächste Sommer-Transferfenster weiter auf der Liste hat. Dann läuft der Kontrakt des 22-jährigen Angreifers aus und eine ablösefreie Verpflichtung wäre möglich.

FC Augsburg

Im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ erläuterte Niklas Dorsch seinen Wechsel vom FC Bayern zum FC Augsburg. „Ich wollte mich in einer höheren Liga messen“, erzählt der Mittelfeldspieler. Beim Rekordmeister spielte Dorsch lediglich in der Regionalliga-Mannschaft.

Arminia Bielefeld

Leihspieler Edimilson Fernandes nahm in dieser Woche zum ersten Mal am Mannschaftstraining teil. Ein grippaler Infekt setzte den Neuzugang vom FSV Mainz 05 zuvor außer Gefecht. „Ich will dem Team helfen, ich möchte Tore schießen, damit wir die Klasse halten“, sagte der Schweizer dem ‚Westfalen-Blatt‘.

Hallo vom Trainingsgelände! 👋

Edimilson Fernandes kann in dieser Woche erstmals mit dem Team trainieren.

Andrade fehlt mit muskulären Problemen, Schöpf ist erkältet.#immerdabei pic.twitter.com/cfWF4MCSm7 — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) September 29, 2021

VfL Bochum

Aufgrund des langfristigen Ausfalls von Simon Zoller (Kreuzbandriss) denkt der VfL Bochum über einen Neuzugang nach. Trainer Thomas Reis steckt dazu schon die Rahmenbedingungen ab: „Man muss sehen, wie fit sie sind und ob auch alles andere passt: Position, das Wirtschaftliche.“ In Frage kommen aktuell nur vereinslose Profis.

SpVgg Greuther Fürth

Der Tabellenletzte hatte trotz der schwierigen sportlichen Situation, positive Nachrichten zu vermelden. Mit Maximilian Bauer und Jamie Leweling wurden zwei vielversprechende Talente erneut für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert.