Lebenslange Sperren ausgesprochen | Ohne Mbappé ins Triple-Duell

Gelb auf Bestellung?

Die Major League Soccer hat am gestrigen Montag zwei lebenslange Sperren ausgesprochen. Aufgrund von „Hinweisen auf verdächtige Wetten“ wurde im Herbst gegen Derrick Jones (29) und Yaw Yeboah (28), die damals beide für Columbus Crew spielten, eine Untersuchung eingeleitet. Diese ergab nun, dass die Spieler „während der Spielzeiten 2024 und 2025 umfangreiche Wetten auf Fußballspiele, darunter auch auf ihre eigenen Mannschaften, abgeschlossen hatten“. Häufig ging es dabei um Wetten auf Verwarnungen, die bei einigen Anbietern in den USA platziert werden können.

Unter anderem wurde beiden Spielern nachgewiesen im Duell gegen die New York Red Bulls (3:2) im Oktober 2024 darauf gewettet zu haben, dass Jones eine gelbe Karte erhalten würde, was in der 35. Minute nach einem groben Foulspiel auch passierte. Die Liga erklärte zudem, sie habe „festgestellt, dass die Spieler wahrscheinlich vertrauliche Informationen über ihre Absicht, gelbe Karten zu erhalten, an andere Wettende weitergegeben haben“. Beide Profis wurden bereits kurz nach Untersuchungsbeginn von ihren Vereinen suspendiert. Jones ist aktuell vereinslos, Yeboah flüchtete nach China zu QD Hainiu.

Clásico der Champions League

In der Champions League stehen die Hinspiele des Achtelfinals an. Dabei kommt es heute zum „Big Bang“, wie die ‚Marca‘ schreibt: „Das Triple-Duell zwischen La Liga und der Premier League steht an.“ Vor allem in den spanischen Medien werden hohe Erwartungen geschürt, dabei stehen alle drei Spiele (jeweils 21 Uhr) unter anderem Vorzeichen. So trifft „das unbesiegbare Atlético auf Tottenham“, während die ‚Mundo Deportivo‘ sich leichte Sorgen um einen Ausrutscher des FC Barcelona in Newcastle macht: „Barça darf sich vom heißen Präsidentschaftswahlkampf nicht von seiner Mission als Favorit ablenken lassen.“ Der Fokus liege „aktuell mehr auf Laporta als auf den Magpies.“

Am Mittwoch steht ein moderner Evergreen an. Im fünften Jahr in Folge treffen die Königlichen auf Manchester City. Die ‚Mundo Deportivo‘ blickt voraus: „Es ist das 28. Duell zwischen Pep Guardiola und Real Madrid. Sein Gegenspieler Álvaro Arbeloa sein, ein bekennender ‚Mourinhista‘. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Spektakel zwischen Madrid und City, das bisher auf das Spielfeld begrenzt war, auch in die Pressekonferenzen verlagert.“ Die englische Presse tritt im Vorfeld stark auf die Euphoriebremse: „Newcastle läuft auf Reserve. Vier Mitglieder von Eddie Howes Team haben mehr Spiele als jeder andere in der höchsten Spielklasse bestritten“, erklärt die ‚Times‘. Die ‚BBC‘ stichelt in Hinsicht auf das nächste Pflichtspiel für das kriselnde Tottenham: „Erwartungen? An dieser Stelle schreiben sich die Witze wie von selbst.“ Lediglich für City sehe es gut aus: „Madrid muss auf sieben Spieler verzichten. Auch Mbappé verpasst den City-Clash, das erhöht die Chancen der Skyblues.“